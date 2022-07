De ‘Via Frikandella’ van Kris blijkt een ongekend succes: ‘Hier ben ik al drie dagen voor aan het lopen’

Nijmeegse vierdaagseKris Boer uit Herwijnen had dit jaar één missie met zijn deelname aan de Nijmeegse vierdaagse: de Franssenstraat in Vianen (NB) omdopen tot de ‘Via Frikandella’. Die straat moest vervolgens nét zo populair worden als zijn evenknie, de Via Gladiola. Of dat gelukt is?