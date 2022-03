De tuin alvast lenteklaar maken? Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen gratis compost ophalen

Eerste van dertien nieuwe oplaadpun­ten in Altena een feit

Het nieuwe oplaadpunt voor elektrische fietsen, bij de Romboutstoren in Andel, is deze week in gebruik genomen. Dit is het eerste van dertien nieuwe oplaadpunten die dit jaar in Altena zullen verrijzen. In totaal telt de gemeente dan 21 oplaadpunten: goed voor in iedere kern één.

3 maart