‘De toekomstplannen voor de Werkendamse haven zijn mooi, maar kan de uitbreiding niet sneller?’

Raadslid Van Maaren: Laadpunten voor elektri­sche fietsen zijn onzicht­baar

8 september Hoe meer bezoekers het komend jaar hun elektrische fiets opladen bij de gratis fietsenstalling in Gorinchem, hoe groter de kans dat er in de toekomst meer oplaadpunten in die gemeente komen. Die interesse geeft volgens burgemeester en wethouders inzicht in de behoefte voor de rest van de stad.