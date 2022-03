De taalvaardigheid van je kind vergroten? Daar weet Karina wel raad mee: ‘Start zo vroeg mogelijk’

Wat is jouw rol binnen de bibliotheek?

,,Samen met mijn collega's probeer ik ouders te motiveren om zo vroeg mogelijk met lezen te starten. Veel ouders hebben een drempel om kinderen onder de twee jaar voor te lezen, voornamelijk omdat hun concentratieboog laag is. Die drempel willen we wegnemen. Het is juist hartstikke goed al je de jonkies voorleest. Samen één of twee pagina's bekijken, is al goed voor de taalontwikkeling. Je kunt dus nooit te vroeg beginnen met taalstimulatie.”

Wat helpt nog meer om de taalvaardigheid van kinderen te vergroten?

,,Samen lezen, maar vooral ook zo veel mogelijk tegen je kind praten. Sommige ouders zijn best stil tegen hun kind, en zeggen bijvoorbeeld niks tijdens het aan- en uitkleden. Dat terwijl het benoemen van dingen - ‘ik doe nu je schoenen uit, ik trek je shirtje over je hoofd’ - juist heel goed is voor taalontwikkeling. De taalvaardigheid kun je daarnaast vergroten door de inzet van media, zoals een digitaal prentenboek.”

Een digitaal prentenboek?

,,Ja, dat zijn eigenlijk geanimeerde boeken, die je digitaal kunt lezen en luisteren. Het is een heel mooie aanvulling op de normale prentenboeken. Ouders pakken het er gemakkelijker bij, en doordat de animaties de tekst echt ondersteunen, slijten woorden beter in. Heel leuk om in te zetten, dus.”

Weten alle ouders hoe ze met media om moeten gaan?

,,Nee, niet altijd. Dat is dan ook de reden dat we Media Ukkie Dagen organiseren, die van 25 maart tot en met 1 april plaatsvinden. Daarin willen we ouders handvaten bieden op het gebied van mediaopvoeding. Ze hebben vaak veel vragen: welk effect heeft tabletgebruik op mijn kind? Wat is een goede app en waar moet ik op letten? In die vragen willen we ouders ondersteunen en ze tegelijkertijd leren hoe ze media - en het digitale prentenboek - kunnen gebruiken voor de taalontwikkeling van hun kind. Tijdens deze week staan we daar extra bij stil, en worden ouders geholpen om samen aan de slag te gaan.”

Kijk voor het volledige programma op www.bibliotheeklekijssel.nl/media-ukkie-dagen

