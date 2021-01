De otter is bezig aan een opmars, bereikt hij dit jaar ein-de-lijk de Biesbosch?

Bij Staatsbosbeheer komen geregeld meldingen binnen. ,,Nee, het was écht geen bever, ik weet zeker dat het een otter was’’, zeggen bezoekers dan volgens boswachter Thomas van der Es. Maar helaas, keihard bewijs dat het dier daadwerkelijk in de Biesbosch leeft, woont en paart, is er niet. Nog niet. Waar we dat aan zouden kunnen zien? Otterpoep, bijvoorbeeld onder bruggen. En het dier laat een nogal opmerkelijke geur achter. Een beetje vissig, zegt Van der Es. ,,Om zijn territorium af te bakenen.’’ Ook die is nog nooit in deze omgeving gevonden.