De Noordwaard stroomt vol maar Marko en Eva blijven gewoon thuis

Pakketbe­zor­gers kunnen auto niet kwijt door reclamebor­den op de stoep

10 februari Bezorgers veroorzaken verkeersopstoppingen in de Westwagenstraat in de Gorcumse binnenstad. Ze blokkeren de weg wanneer ze ondernemers in de straat bevoorraden, eenvoudigweg omdat ze hun auto nergens anders kwijt kunnen. ,,Volgens mij kan dit anders’’, zegt Renate van Maaren, binnenstadsbewoonster en raadslid.