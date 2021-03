De Merwedebrug is 60 jaar oud. Agnes (64) was bij de opening: ‘Keihard staan zwaaien met mijn vlaggetje’

De eerste stembiljet­ten stromen al binnen op het Gorcums stadhuis

11 maart Nog één week en dan mogen ruim 28.000 inwoners van Gorinchem stemmen voor de Tweede Kamer. Maar stemmen in coronatijd zorgt ervoor dat het anders wordt. De stembiljetten per post stromen al binnen op het stadhuis en stembureauleden oefenden in de hal hoe het woensdag 17 maart in zijn werk gaat. En het wordt voor kiezers opnieuw worstelen met het stembiljet, want dat is maar liefst 100 bij 70 centimeter.