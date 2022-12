De Meent in Leerdam is weer feestelijk in kerstsferen verlicht.

De mooist versierde kerststraat van de regio, zo vinden de buurtbewoners. En geef ze eens ongelijk. Ondanks de werkzaamheden in De Meent, sprankelt en glinstert de straat sinds dit weekeinde als nooit tevoren. In de straat wordt momenteel de beschoeiing aan de waterkant vervangen, en daarom is de aanblik wat rommeliger dan normaal.

Maar de feestversieringen maken dit meer dan goed. Wie zich wat somber voelt in deze koude decemberdagen, moet in de avonduren hier even langslopen. De Meent brengt letterlijk en figuurlijk licht in donkere dagen. Op het social mediaplatform Leerdam Bruist is een filmpje te zien met de knipperende kerstlichtjes in de straat. Kerstmis is nog een paar weekjes weg, maar bij de aanblik van De Meent komt iedereen nu al helemaal in de sfeer.