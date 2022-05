De liefde voor de molen verdwijnt niet zomaar: ‘Waar ik ook ben, je blijft de wieken zien’

Daar staat-ie dan, de iconische Zandwijkse Molen in Uppel. Omringt door groen, midden in de polder. Zoef, zoef, zoef. De zwarte wieken komen langzaam in beweging. Een vogel zingt in de verte, een hommel zoemt voorbij. Ondertussen kraakt en zucht het hout. Het geluid van een eeuwenoude molen in werking.