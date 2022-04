De Leerdamse Glasmars gaat tóch door (alleen niet dit jaar)

,,Eigenlijk was onze mededeling vorig jaar echt een noodkreet. Het is fijn en mooi om te merken wat voor mooie reacties we daarop kregen. Over dat het zonde was dat deze traditie verloren zou gaan en mensen het zeker door willen zetten. Het is fijn dat er mensen zijn die op staan en het over willen nemen”, knikt hij. ,,Het betekent toch dat het leeft.”