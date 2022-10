De knoop ligt erin en daarmee is de opvallende reclamemast bij Hotel Gorinchem klaar

Van Batenburg, voormalig werknemer van het hotel, liet zich inspireren door een ruim vijftig jaar oud kunstwerk dat nog steeds aan de muur hangt in het gebouw aan de Van Hoogendorpweg. Kunstenaar Henk Tieman (1921-2001) maakte destijds een tableau van keramiek waarop knooppunt Gorinchem te zien is.

Door de knoop is de reclamemast net even anders dan een gewone zuil. Dat was ook een van de eisen die de gemeente Gorinchem stelde voordat ze toestemming gaf voor de bouw. De mast werd door Damsteegt in eigen beheer gebouwd. De reclame op ‘De Knoop’, zoals de zuil in de volksmond moet gaan heten, richt zich met name op weggebruikers op de A27.