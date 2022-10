De hulp komt niet meer elke week in Gorinchem en Molenlanden en zo wordt de wachtlijst korter

Percentage laaggelet­ter­den in Altena hoger dan landelijk gemiddelde: Hank en Dussen uitschie­ters

Het percentage laaggeletterden is in Altena hoger dan het gemiddelde in Nederland. In totaal gaat het om 7700 inwoners die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Daarvan is meer dan een kwart 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit onderzoek.

14 oktober