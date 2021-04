De haven van Werkendam is nu een stuk digitaler

Met één reserve­ring shoppen in twintig winkels dankzij proef: ‘De zaterdag zat meteen vol’

15 april Maximaal drie uur lang rondsnuffelen bij de winkels in de Graanbuurt in Giessenburg: sinds eind vorige week is het mogelijk, dankzij een proef. Dit initiatief van de winkeliers, die de samenwerking zochten met de gemeente, is extra welkom nu versoepeling van de coronamaatregelen met minstens een week is uitgesteld.