De Gieser Wildeman opnieuw onderscheiden met Michelinster: ‘Maar we leven wel in een vreemde tijd’

Niet dat de sterrenchef van het restaurant nou echt dacht dat hij de ster zou kwijtraken, maar toch. ,,We leven in een vreemde tijd: Alles staat op scherp. De energieprijzen rijzen de pan uit, er is personeelsschaarste, oorlog in Oekraïne en producten zijn daardoor niet altijd verkrijgbaar. Het is anders dan met corona. Toen wilde je van alles, maar kon niets. In deze tijd mag je alles, maar kun je niet alles. Dat maakt het ongrijpbaar”, zegt Tichelaar, wiens bistro ook in de prijzen viel met een zogenoemde Bib Gourmand.