De enige Britse Lancaster-bommenwerper die nog vliegt, komt op 4 mei naar Altena

Het vier motoren tellende vliegtuig begint zijn vlucht over Altena in Hank. Daar vliegt het over het Halifax-monument om vervolgens door te vliegen naar Werkendam, waar het Lancaster-monument staat. Beide toestellen stortten tijdens de Tweede Wereldoorlog neer en werden pas jaren later geborgen. In dat laatste dorp volgt ook een fly-past over de begraafplaats aan ’t Laantje waar de oorlogsgraven liggen.