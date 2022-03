De energieprijzen stijgen hard: Avres keert eenmalig 200 euro uit aan minima

De buren zijn geschokt, verbaasd en van slag: ‘Wat gaan wij merken van die windturbi­nes bij Gorinchem?’

Ze zijn verbaasd, geschokt en van slag. Inwoners aan de overzijde van de rivier in Altena en het dorp Schelluinen in Molenlanden kijken met argusogen richting Gorinchem. Dat onderzoekt of er in Avelingen windturbines kunnen worden neergezet. ,,Ik woon op nog geen 500 meter afstand.’’

5 maart