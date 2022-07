De crisisnoodopvang in Meerkerk gaat tóch niet door: ‘Moeten pas op de plaats maken’

Er worden in de toekomst toch geen vluchtelingen opgevangen in de sporthal van dorpshuis De Linde in Meerkerk. In plaats van opvang voor vijftig tot zeventig mensen te realiseren in Meerkerk, wordt de reeds bestaande opvanglocatie voor 180 Afghaanse evacués in Vianen verlengd.

Gemeente Vijfheerenlanden meldde woensdag nog dat zij haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ had genomen en een crisisnoodopvang in Meerkerk realiseerde. Van begin augustus tot 1 oktober zou daar plek zijn voor vijftig tot zeventig vluchtelingen, voor wie in andere propvolle opvangcentra geen plaats was. Het openen van die crisisopvanglocatie was noodzakelijk om aan de taakstelling van het rijk te voldoen. Daarin is opgedragen dat er in de provincie Utrecht 225 vluchtelingen opgevangen moeten worden.

Toch laat de gemeente een dag later weten dat het plan van de baan is. De opening van een opvanglocatie in Meerkerk gaat niet door. De reden: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil de bestaande opvang in Vianen, waarvan eerder op de planning stond dat deze zou sluiten, verlengen. Daarmee voldoet de gemeente aan haar opgave om vluchtelingen op te vangen, stelt wethouder Joop van Montfoort, en is het openen van een locatie in Meerkerk overbodig.

Lastig besluit

,,Een lastig besluit”, zegt hij, ,,want als ik diep in mijn hart kijk, zou ik iedereen op willen vangen. Maar dat gaat niet, we moeten onze ambities temporiseren. Er komen veel dingen op ons af: we willen duurzame opvang voor Oekraïense vluchtelingen realiseren, extra statushouders opvangen en zitten daarnaast in een vakantieperiode. Dat maakt dat is besloten pas op de plaats te maken. We kiezen er nu voor om de bestaande opvang voor Afghaanse vluchtelingen langer open te houden. Dat is wat het nu is - wat de toekomst brengt, zien we in oktober.”

De informatieavond die de gemeente en het COA op 25 juli voor inwoners zouden organiseren, is vanwege de nieuwe ontwikkelingen geannuleerd.

