'De automobilist reed de hond bewust aan en ging er zonder blikken of blozen vandoor'

Leerdam: breng kind niet met de auto naar school

6:04 Het is zo druk rond scholen in de ochtendspits en aan het einde van de schooldag, dat kinderen die op de fiets of lopend naar school komen, in de verdrukking komen. Leerdam roept ouders op om de auto te laten staan. ,,We gaan het niet verbieden, maar we roepen iedereen op: kom lopend of op de fiets.’’