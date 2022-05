De 12 bankjes in Hardinxveld-Giessendam komen eraan

De bankjes komen er na een motie van de T@B, die raadsbreed werd aangenomen. Hardinxveld-Giessendam plaatste in februari van dit jaar een oproep, waarin ze inwoners vroeg met suggesties te komen. Volgens wethouder Theo Boerman, die op korte termijn afscheid neemt, werd der massaal gereageerd. ,,Wat een mooie samenwerking tussen inwoners en gemeente. De bankjes zijn een welkome aanvulling op de al bestaande bankjes in ons dorp. Geniet straks van het uitzicht zou ik zeggen.”

Het is nog niet precies bekend waar de bankjes allemaal komen. Dat heeft onder meer te maken met het onderzoek, dat langer duurt dan verwacht. Ook zijn de voorgestelde plekken niet allemaal in het bezit van de gemeente. Zo moet ze nog in gesprek met waterschap Rivierenland. Boerman verwacht dat dat echter een een formaliteit is, omdat bij het plaatsen van een bankje geen ingreep nodig is in de waterkering.