Daniël en Martin bouwen een onderstel voor een 4500 kilo zwaar kanon uit 1839: ‘Komt niet elke dag voorbij’

Rode Kruis Bloesem­tocht ziet geen perspec­tief meer en stopt: ‘Een slap aftreksel is voor niemand leuk’

De laatste aflevering van de Rode Kruis Bloesemtocht door West Betuwe is al geweest. Het grootste eendaagse wandelevenement van Nederland stond voor 15 april 2023 weer op de kalender, maar het bestuur van de Bloesemtocht heeft met pijn in het hart besloten te stoppen met de organisatie. ,,Het is jammer dat maatschappelijke ontwikkelingen het onmogelijk maken om verder te kunnen.”

24 november