Damen bouwt drie snelle patrouilleschepen voor marine van Zuid-Afrika

Nieuwe stichting wil van sinter­klaas­in­tocht Gorinchem weer ‘een feest als vanouds’ maken

Na een paar jaar corona-soberheid, moet de sinterklaasintocht in Gorinchem dit jaar weer een echt kinderfeest worden. Inclusief intocht met stoomboot, kleurrijke stoet in de binnenstad en bezoek aan de winkelcentra. En een kersverse stichting: Sint en Piet Gorinchem. ,,We doen het voor de stad.”

14 oktober