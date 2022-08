Dagje uit in regio minder in trek vanwege vakantie in buitenland én warm weer

Na wat mindere weekenden in juni en juli was directeur Recreatie Jelle Peltzer van Avonturenboerderij Molenwaard benieuwd wat de rest van de zomer zou brengen. ,,We vonden het best spannend hoe het zou worden. Ook omdat we vernieuwingen hebben aangebracht en het park in capaciteit én in prijs omhoog is gegaan. Gelukkig merken we dat het gewoon lekker gaat. Vorige week hadden we een paar uitverkochte dagen en ook nu loopt het goed.”