Daar is-ie dan! Eerste visarend op het nest gespot in de Biesbosch

Bestuur Stroomhuis Neerijnen door het dolle heen na het winnen van de eerste Cultuur­prijs West Betuwe

22 maart ,,We waren door het dolle heen.” Simone Jilderda (54), voorzitter van Stichting Stroomhuis Neerijnen, kon haar geluk niet op toen bekend werd dat het regionale podium voor de kunsten de eerste Cultuurprijs van West Betuwe gewonnen had. ,,Dit is de kroon op het werk van alle negentig vrijwilligers.”