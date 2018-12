Daar is ‘ie dan: de rotonde aan de Graaf Reinaldweg in Herwijnen

VIDEO Helikopter­plat­form kopen? Damen Shipyards houdt uitverkoop

11 december Een scheepstouwladder nodig? Of meer interesse in een heus helikopterplatform? Damen Shipyards in Gorinchem ruimt zijn magazijn op. De scheepsbouwer heeft Veilighuis Troostwijk in de arm genomen voor de veiling van overtollige voorraad. Vandaag was de kijkdag voor belangstellenden. Tot morgenavond zeven uur kan er worden geboden.