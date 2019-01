CU-SGP wil onderzoek naar veiligheid bruggen: ‘Ik ben me kapot geschrokken’

De Statenfractie van ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant wil zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de bruggen in Brabant.

,,Ik ben me kapot geschrokken van de conclusies van de twee hoogleraren van de TU-Delft dat de Merwedebrug in 2016 had kunnen instorten'', stelt fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil. ,,Onze eerste zorg is nu dat de veiligheid van de andere bruggen gewaarborgd is. Daarnaast wil ik ook zo snel mogelijk weten of de controle op de veiligheid van de bruggen door Rijkswaterstaat wel afdoende is", aldus Vreugdenhil.

Nederland is ontsnapt aan een ramp vergelijkbaar met de instorting van de Morandibrug in het Italiaanse Genua afgelopen zomer, stelden emeritus hoogleraar veiligheidskunde en rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft in EenVandaag. Die bewering deden ze na bestudering van een rapport van organisatieadviesbureau Berenschot.

Vreugdenhil: ,,Ik ben destijds met veel vragen blijven zitten. Van het ene op het andere moment werd besloten dat er geen zwaar verkeer meer over de brug mocht en werd het busvervoer platgelegd. Dat doe je niet zonder goede reden. Door een gebrekkige communicatie en handhaving reed er toch nog twee dagen lang zwaar verkeer over de brug. Naar nu lijkt, is daarmee de veiligheid van de weggebruikers in het geding geweest. Ik wil van de verantwoordelijke instanties daar nu echt duidelijkheid over.''