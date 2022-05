Crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen verplaatst van Gorinchem naar Dordrecht

Eerder was de crisisnoodopvang voor de regio Zuid-Holland Zuid in De Hoefslag in Gorinchem. De sporthal, die hier vanaf half maart voor is ingezet, is niet langer beschikbaar voor deze opvang. In gebouw Crownpoint in Dordrecht worden op dit moment 136 vluchtelingen opgevangen voor de langere termijn. Hier zijn 735 bedden voor beschikbaar. De crisisnoodopvang zit niet in hetzelfde gebouw, maar in het gebouw ervoor. Het is onderdeel van het voormalige Crownpoint kantorencomplex.