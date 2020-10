Coronatest tegen betaling in Giessen, bedrijf belooft uitslag binnen één dag

De nieuwe teststraat voor coronatests opent vanaf maandag op het terrein van Van der Stelt Transport aan de Expeditiestraat in Giessen. Wie zich wil laten testen kan zó in de auto stappen: een afspraak maken is niet nodig. Betalen wel: wie zich laat testen moet per pin 119 euro afrekenen. Daar staat tegenover dat de uitslag er binnen 24 uur is, belooft het bedrijf. Ook mensen zonder klachten kunnen zich laten testen. Kinderen onder de twaalf worden niet getest.