Corona-uitbraak op Het Willem in Wijk en Aalburg, leerlingen naar huis gestuurd

Friezen wisten niet hoe sterk de straling van de militaire radar in Wier zou worden

9 oktober Toen in het Friese dorp Wier een militaire radar werd gebouwd, was het college daar niet op de hoogte van de sterkte van de straling. In Herwijnen is weerstand tegen de komst van exact zo'n radar. In Friesland is hij zonder protest neergezet.