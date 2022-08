Cornelis (90) heeft unieke drukpersen, nu zoekt hij een werkruimte in Gorinchem

,,Ik heb altijd de leiding gehad in een drukkerij in Leiden, waar ik hiervoor woonde. Op een dag wilde ik voor mezelf beginnen. Op een gegeven moment was ik zover dat ik een kleine ruimte had met antieke machines en materialen. De gemeente Leiden zou voor mij een ruimte zoeken voor een museum. Dat is niet gebeurd en dus heb ik mijn spullen moeten verkopen. Een aantal zaken heb ik nog bewaard, waaronder de twee persen en kleiner materiaal.”

,,Sinds mijn vrouw is overleden woon ik in Gorinchem, waar mijn dochter woont. Ik heb hier een hobbyruimte waar kleine drukpersen staan en boeken en bijbels, die inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van zeshonderd jaar bijbeldruk, drukkunst en papier. De boekdrukpers staat nog bij een vriend in Leiden en de etspers in een ruimte in Gorinchem. Ik heb contact gezocht met het gemeentemuseum in Gorinchem, maar die willen alleen lokale voorwerpen. Inmiddels zoek ik een werkruimte van 30 vierkante meter zodat anderen er gebruik van kunnen maken.”