Commercieel zonnepark langs de A27 in Nieuwendijk levert energie voor laadpalen

PowerField is een Nederlands bedrijf met vestigingen in Wormer en Groningen. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zonneparken, laadpalen voor elektrische auto’s en energieopslag. PowerField heeft verspreid over het land een dertigtal zonneparken ontwikkeld.

Het nieuwe park in Nieuwendijk ligt tussen de rijksweg A27 en een bedrijventerrein. PowerField wekt hier straks een hoeveelheid duurzame energie op die overeenkomt met het verbruik van 350 Nederlandse huishoudens (vermogen van 1,3 MWP).

Opzet verkleind

Over de opzet van het zonnepark is overlegd met de omwonenden, zo stelt een woordvoerder van PowerField. ,,De oorspronkelijke omvang was groter, maar het zonnepark is uiteindelijk verkleind zodat dit zich niet meer in het zicht bevindt van de woningen aan de Rijksweg. Daarnaast is het verzoek binnengekomen om de zonnepanelen in een lage opstelling te plaatsen, zodat zicht op de naastgelegen bedrijfspanden blijft behouden”, aldus PowerField. Daarom is voor een oost-west opstelling gekozen met een maximale hoogte van 1,5 meter.

Voorafgaand aan de bouw is Heijmans Explosieven Opsporing in december bezig geweest met het opsporen van explosieven in het gebied. Er bestonden vermoedens dat hier munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem lag. In het gebied zijn dan ook verschillende granaten en resten hiervan gevonden. Zo werd een granaat aangetroffen van 20 millimeter waar nog kruit in zat.

Het Zonnepark Nieuwendijk zal naar verwachting begin april in bedrijf zijn.

