COA vraagt Gorinchem om opvang asielzoekers langer open te houden

Waterschap­pen en defensie houden voor het eerst samen dijkinspec­tie: ‘Blijven vechten tegen water’

Het water in de gemeente Altena staat al twee weken gevaarlijk hoog. De situatie is kritisch en er is permanente dijkbewaking. Met de voorspelde storm in het weekend, is het erop of eronder voor de dijken. Dit scenario wordt voor het eerst geoefend met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en met defensie. ,,Limburg was de aanleiding om er samen achter te komen wat we kunnen”, aldus oefenleider Arjan Krikke.

15 oktober