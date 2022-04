Claxon verraadt dronken automobilist die vol op lantaarnpaal botst en daarna het hazenpad kiest

Papendrech­ter (21) met ongeldig rijbewijs en te veel alcohol op rent weilanden over en springt sloot in

Een 21-jarige automobilist die met een ongeldig rijbewijs en te veel alcohol op over snelweg A15 reed, had er in de nacht van vrijdag op zaterdag alles voor over om uit handen van de politie te blijven. Zijn ‘moedige’ poging bleek vergeefs.

23 april