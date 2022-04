ChristenUnie vraagt zich af of nieuwbouw in Almkerk wel drie hoog mag worden

De schaduwzij­de van het zonnepark in Nieuwen­dijk

Duurzaam, schoon; energie uit zonnepanelen heeft een fris en fruitig imago. Toch is er ook een schaduwzijde. In Nieuwendijk is een zonnepark gebouwd door 'zonne-cowboys', in de woorden van achterbuurman Hermen Vreugdenhil. De gemeente Altena heeft het laten gebeuren, en het commerciële bedrijf PowerField komt zijn afspraken niet na, aldus Vreugdenhil. Daarom zit Nieuwendijk nu aan de Bredesteeg opgescheept ‘met een schoolvoorbeeld hoe het niet moet’.

