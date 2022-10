‘Chillicious’ dompelt beginners onder in de wereld van Qi (energie)

Handelaar in lachgas krijgt flinke boete na klachten vanuit de buurt

Een handelaar in lachgas heeft een boete gekregen die waarschijnlijk rond de duizend euro gaat kosten. De man werd betrapt omdat hij tien flessen in de kofferbak had liggen zonder de verplichte veiligheidsmaatregelen. De politie kwam de handelaar op het spoor na tips vanuit de buurt.

9:52