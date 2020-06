Charlotte’s ouders werden voor 25.000 euro opgelicht, woede leidt tot nieuwe cursus om ouderen te beschermen tegen online fraude

Vader Gerrit (66) draait nog één politie­dienst met zijn zoon Gerco (40) voor hij met pensioen gaat

12:04 Gerrit Gijsbers (66) trok maandagnacht voorgoed de deur van het politiebureau in Gorinchem achter zich dicht. Hij en zijn vrouw Vera gaan met pensioen, terwijl Gerrits zoon Gerco nog even door mag. Vader en zoon draaiden nog één politiedienst samen. ,,Op verjaardagen praten we juist niét over politiewerk.”