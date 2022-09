Chapeau Reinie! Extra aandacht naar Week tegen Eenzaamheid en dat is hard nodig

Als een ware Jeanne d’Arc gaat Mellisant naar Den Haag

De term ‘Oost-Indisch doof’ ontstond de 19e eeuw in Nederlands Indië. De inlandse bevolking had een hekel aan de Nederlandse overheersers en ze deden regelmatig alsof ze opdrachten niet begrepen. Ze hielden zich Oost-Indisch doof en wisten op die manier vaak uitstel of zelfs afstel te krijgen voor zaken die ze niet zinden.

18 september