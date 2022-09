Celstraf voor man die onderbuurman neerstak na ruzie

Grote zorgen om borstvoe­ding met veel te veel giftige chemica­liën: ‘Kan effect hebben op immuunsys­teem’

Ouders hebben zorgen over hoge concentraties van de giftige PFAS in moedermelk bij moeders in de omgeving van de Dordtse Chemoursfabriek. Bij Kraamzorg De Waarden zijn na berichtgeving hierover op deze site diverse vragen binnengekomen. ,,Het is onder lactatiekundigen een actueel onderwerp. Ook wij hebben vragen en niet alle antwoorden.”

6 september