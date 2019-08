CDA: onkruid overwoekert straten en stoepen in Altena

,,Van inwoners krijgen we als CDA te horen dat zij zich ergeren aan de wildgroei van onkruid. Die signalen nemen toe. Gelukkig is het college van burgemeester en wethouders op de hoogte en heeft het enkele weken geleden besloten een extra borstelronde te laten rijden’’, meldt raadslid Otto van Breugel namens de CDA-fractie.

Niet voldoende

Maar die extra borstelronde is wat hem betreft niet voldoende. Hij vraag zich af of de huidige manier van onkruidbestrijding wel afdoende is. ,,Zijn er andere methodes of kunnen we vaker borstelen? En zo ja, wat gaat dit kosten?’’