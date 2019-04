CDA Altena slaat alarm om particuliere belegger die huurhuizen opkoopt in Sleeuwijk

COLUMN Hoera, ik mag meedenken over Gorinchem! Maar of er nou iets mee gedaan wordt, weet ik niet

9:51 Ik was geselecteerd voor deelname aan een enquête. Het gemeentebestuur wil weten wat ik vind van Gorinchem. Het ingehuurde onderzoeksbureau had geen betere persoon kunnen selecteren, want handenwrijvend overzag ik de vragenlijst. Genoeg stof voor wel tien columns! Zo’n bureau produceert alleen gemiddelde eindcijfers. En dat is nou het nutteloze van enquêtes. Er wordt beleid gemaakt op basis van gemiddelde procenten. Soms wel aardig om te weten, maar meestal is het weggegooid geld.