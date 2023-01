Cato (10) is de nieuwe kinderburgemeester van Gorinchem

VIDEO Enorme brand verwoest oude woonboerde­rij in Noordeloos; brandweer uren bezig met blussen

Brandweerkorpsen uit de Alblasserwaard zijn in de nacht van dinsdag op woensdag massaal uitgerukt voor een woningbrand in Noordeloos. Het rieten dak van een geschakelde woning aan de Noordzijde stond in lichterlaaie. De bewoners hebben zich in veiligheid kunnen brengen. Directe buren werden uit voorzorg ook geëvacueerd.

4 januari