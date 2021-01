Carspotten is hot: ‘Als je zo’n Ferrari voorbij ziet racen, prachtig man’

Teleurge­steld COA wil opnieuw in gesprek over opvang statushou­ders in oud belasting­kan­toor Gorinchem

9 januari Dat Gorinchem niet van plan is om driehonderd asielzoekers op te vangen in het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk, stelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) teleur. Het wil opnieuw met Gorinchem in gesprek. Wat het COA betreft kunnen er statushouders in het pand worden gehuisvest. Gorinchem staat open voor de opvang van maximaal vijftig mensen.