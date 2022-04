Caroline’s droom: een eigen viskraam. Op haar 20ste komt die droom uit

Zes nieuwe starterswo­nin­gen in centrum Ameide (die onder de huurgrens verhuurd gaan worden)

In het bedrijfspand aan de Aaksterveld 2 in Ameide komen zes starterswoningen. Het is de bedoeling dat deze onder de huurgrens verhuurd worden. Daarmee wordt het voor starters mogelijk om in Ameide te (blijven) wonen.

22 april