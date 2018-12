Camera op kruispunt in Veen en bodycams tijdens oudejaarsnacht

COLUMN De stad leeft op: heel Gorinchem zoemt

6:54 Gorinchem barst deze decembermaand van de activiteiten. Ik krijg de indruk dat de kersttijd in onze stad er behoorlijk op vooruit is gegaan in vergelijking met voorgaande jaren. Verbeeld ik me dat? Of ben ik misschien milder geworden in mijn oordeel? Maar als ik om me heen kijk zie ik dat de kerstverlichting in de straten er veel uitbundiger uit ziet. Bomen hangen vol lichtjes, zelfs bij de parkeergarage.