Camera Buiten de Waterpoort moest veiligheidsgevoel vergroten, maar nu staat deze uit

Met ingang van deze maand zijn de twee mobiele camera’s uitgezet. Althans, de vergunning die cameratoezicht in recreatiegebied Buiten de Waterpoort mogelijk maakte, is op 1 september vervallen. Een jaar eerder, op 2 september gingen ze online, omdat de gevoelens van onveiligheid onder bewoners en bezoekers van het gebied groot waren. Zo groot zelfs, dat burgemeester Reinie Melissant in samenspraak met justitie voldoende grond zag voor de relatief zware maatregel, waarmee iedereen in het gebied in het oog kon worden gehouden.