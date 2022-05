Buurt slaat alarm om uitdrogende boom, of is er iets anders aan de hand? ‘Ik heb al een kaarsje gebrand’

Het is niet eens zo gek dat Damen zich zo voor de boom inzet. Het was immers zijn moeder die uit wat zaadjes van een mastappel aan het stekken was gegaan in de vensterbank van Damens ouderlijk huis. Toen hij op zichzelf ging wonen, nam hij er eentje van mee om het plantje verder op te kweken. Toen hij begin jaren 80 van de vorige eeuw naar het Karekietplantsoen verhuisde, heeft hij de boom nog een tijdje in zijn eigen tuin laten groeien.