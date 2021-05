Buurman vecht vergunning aan: ‘Een derde houtkachel in de tuin van de burgemeester is teveel’

Sneltestlo­ca­tie in Evenemen­ten­hal is plotseling dicht, maar komt terug onder nieuwe vlag

14 mei Werkgevers en scholen die afgelopen week een gratis sneltest wilden boeken in de door de overheid gesubsidieerde teststraat in de Evenementenhal, konden geen afspraak maken. Wat is er aan de hand? ,,We zijn zeker niet weg!”