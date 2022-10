Buurman tevreden over tweede bewonersavond over noodopvang in Lexmond: ‘Zorgen grotendeels weg’

Inwoners­avond over noodopvang Lexmond geeft uitleg, maar neemt nog niet alle zorgen weg

Waardig en in goede harmonie. Zo verliep volgens bewoners en B en W van Vijfheerenlanden dinsdag de drukbezochte bewonersbijeenkomst over noodopvang voor asielzoekers in Lexmond. Maar naast uitleg bleef een aantal vragen onbeantwoord. De tweede bijeenkomst op 18 oktober moet meer zorgen wegnemen.

