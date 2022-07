Burgerinitiatief De Plastic Guerrilla prikt de straten in Gorinchem schoon: ‘Het is leuker dan je zou denken’

Prikstokken, vuilniszakken, handschoenen – in en om het Natuurcentrum in het Gijsbert van Andelpark zijn vijf vrijwilligers in de weer om afval te ruimen. De zwerfvuilopruimactie is een praktisch vervolg op de avond daarvoor, toen tijdens het Internationaal Filmfestival Gorinchem een documentaire in het Natuurcentrum vertoond werd over de strijd tegen plastic afval. De actie van zaterdagochtend is bedoeld om gelijk in de praktijk aan de slag te gaan.

Quote Waarom ik afval opruim? Omdat ik me al jaren erger aan al dat vuil op straat Bert van Dijk, De Plastic Guerrilla

De Plastic Guerrilla

Dat laat Bert van Dijk (67) uit Gorinchem zich geen twee keer zeggen. Hij had deze ochtend ‘niets te doen’ en besloot zich aan te sluiten bij de actie van De Plastic Guerrilla. ,,Ik dacht: ‘ik laat mezelf hier maar eens even zien”, vertelt Van Dijk, met in zijn hand een zo goed als volle vuilniszak, die volgens hem zwaar is en ‘aardig stinkt’. ,,Ik prik wel vaker afval. In het voorjaar ben ik hiermee begonnen, nadat ik met pensioen ben gegaan. Eerder had ik al van een collega gehoord dat hij afval prikt op straat en toen bedacht ik me dat wanneer ik met pensioen zou zijn, ik dat ook zou gaan doen. Eén keer per week wandel ik om zes uur in de ochtend naar Schelluinen en dan prik ik onderweg afval. Ik heb mijn eigen prikstok verlengd, zodat ik er nog beter mee tussen de struiken naar afval kan zoeken. Die heb ik vandaag niet bij me, want ik wilde eens een andere stok uitproberen.”

‘Erger me al jaren aan afval op straat’

Intussen heeft een andere prikker een oude fiets gevonden. ,,Deze past niet in mijn zak!” Bram van der Wal, initiatiefnemer van De Plastic Guerrilla, stelt de prikker gerust. ,,Ik bel de gemeente wel, om die fiets op te laten halen.” Van Dijk prikt ondertussen rustig door. Blikjes, sigarettenpeuken, stukken plastic, een vlapak – er verdwijnt van alles in zijn blauwe afvalzak. ,,Veel blik en papier. Waarom ik afval opruim? Omdat ik me al jaren erger aan al dat vuil op straat. Dat vond ik heel erg en nog steeds, nu kan ik in ieder geval iets doen. Nee, ik word er niet moedeloos van, ik weet gewoon dat mensen steeds maar weer afval de natuur in gooien… In het begin moest ik wel even over een drempel heen. Iedereen ziet je toch rapen. Maar dat maakt me echt niet meer uit; ik doe zinvol werk.”

Quote Ik denk dat veel mensen onbewust het idee hebben dat bepaalde zaken wel verteren in de natuur, maar dat is natuurlijk niet zo Anika van der Kevie, Directeur van het Internationaal Filmfestival Gorinchem

Internationaal Filmfestival Gorinchem

Van Dijk is een ervaren prikker, maar Anika van der Kevie, festivaldirecteur van het Internationaal Filmfestival Gorinchem, is dat niet. Het is de eerste keer dat ze gewapend met een prikstok de natuur in gaat. ,,Het is leuker dan je zou denken, want je wil maar door. In een kwartier tijd had ik al bijna een halve zak vol afval. Aanstekers, blikjes, vaatdoeken, een kledingstuk – zo’n diversiteit aan afval. Ik denk dat veel mensen onbewust het idee hebben dat bepaalde zaken wel verteren in de natuur, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik wilde de boodschap die de documentaire gisteravond bracht – dat het belangrijk is om te strijden tegen plastic afval - graag vandaag in de praktijk brengen. Zo kan ik zelf bijdragen. Het begint allemaal bij onszelf, een betere wereld. Ik denk dat ik wel vaker afval ga prikken.”

Meer en meer mensen krijgen oog voor het oprapen van afval van de straat, merkt Bram van der Wal. ,,Er komt steeds meer belangstelling voor het onderwerp. Ook scholen haken er steeds vaker op in. Mooi dat we tijdens het Internationaal Filmfestival Gorinchem een podium konden krijgen – de bewustheid groeit hopelijk nog verder hierdoor. Maar opruimacties zijn nog steeds nodig.”

