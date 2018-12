Burgemeesters: ‘Drugsgebruik jongeren in Altena individueel aanpakken’

FOTO Ballen, kransen en bomen: op naar kerst!

4 december Kerstballen, kerstkransen, kerstlampjes en vooral heel veel kerstbomen. Sinterklaas en zijn pieten zijn nog eventjes in het land, maar inwoners van de regio maken zich ondertussen ook al op voor de naderende kerstdagen. In de verschillende tuincentra in de omgeving is het druk, zo ook bij Tuin- en Bloemencentrum Het Westen in Leerdam.