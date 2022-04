Burgemeester Sjors Fröhlich stapt achterop de motor bij een wielerwedstrijd: ‘Dit voelt weer als vanouds’

Vijfheeren­lan­den zoekt coördina­tor voor alle hulp aan Oekraïense vluchtelin­gen

Heel Vijfheerenlanden komt in actie om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen die tijdelijk in het gemeentehuis in Meerkerk verblijven. Daarom wordt er nu gezocht naar een coördinator, om al die hulp in goede banen te leiden.

29 maart